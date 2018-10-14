Пензенец снял, как в центре города горит мусоровоз. ВИДЕО

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15 октября 2018, 15:37Происшествия
В центре Пензы ранним утром на дороге вспыхнул мусоровоз.
Видео пожара разместил пользователь Instagram @venediktov_maks 14 октября. По его словам, пожар начался в четыре утра на ул. Кирова.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что, по данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара сгорели моторный отсек и кабина «КамАЗа». Огонь тушили шесть сотрудников управления с помощью двух спецмашин. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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