Пензенец снял, как в центре города горит мусоровоз. ВИДЕО

Видео пожара разместил пользователь Instagram @venediktov_maks 14 октября. По его словам, пожар начался в четыре утра на ул. Кирова.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что, по данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара сгорели моторный отсек и кабина «КамАЗа». Огонь тушили шесть сотрудников управления с помощью двух спецмашин. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».