Пензенец смог вернуть деньги за некачественный iPhone только через суд

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18 ноября 2019, 17:06Общество
Первомайский районный суд Пензы рассмотрел иск потребителя к продавцу по поводу некачественного товара.
Согласно материалам дела, в декабре 2018 года пензенец купил iPhone 7 в одном из магазинов «Связной». Через три дня он заметил, что при разговоре плохо слышно собеседника и присутствует постоянный шум.
Мужчина обратился в техническую поддержку Apple, но там не устранили проблему. Тогда он пошел к продавцу, чтобы поменять смартфон или вернуть за него деньги. В магазине он был вынужден подписать договор на то, что согласен с ремонтом, если во время проверки обнаружится недостаток.
«До окончания срока проведения проверки пензенец обратился к продавцу с претензией об отказе от ремонта и возврате стоимости телефона или обмене товара. Позже он подал претензию о возврате денег, которая в добровольном порядке не была удовлетворена», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
После этого житель Пензы пошел в суд, где попросил взыскать с продавца полную стоимость смартфона, неустойки за просрочки возврата, требования на обмен товара, компенсацию морального вреда и штраф за то, что ему добровольно отказались вернуть деньги.
Суд полностью удовлетворил требования покупателя. Ответчик пытался обжаловать решение, но его оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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