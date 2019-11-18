Пензенец смог вернуть деньги за некачественный iPhone только через суд

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года пензенец купил iPhone 7 в одном из магазинов «Связной». Через три дня он заметил, что при разговоре плохо слышно собеседника и присутствует постоянный шум.

Мужчина обратился в техническую поддержку Apple, но там не устранили проблему. Тогда он пошел к продавцу, чтобы поменять смартфон или вернуть за него деньги. В магазине он был вынужден подписать договор на то, что согласен с ремонтом, если во время проверки обнаружится недостаток.

«До окончания срока проведения проверки пензенец обратился к продавцу с претензией об отказе от ремонта и возврате стоимости телефона или обмене товара. Позже он подал претензию о возврате денег, которая в добровольном порядке не была удовлетворена», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

После этого житель Пензы пошел в суд, где попросил взыскать с продавца полную стоимость смартфона, неустойки за просрочки возврата, требования на обмен товара, компенсацию морального вреда и штраф за то, что ему добровольно отказались вернуть деньги.

Суд полностью удовлетворил требования покупателя. Ответчик пытался обжаловать решение, но его оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».