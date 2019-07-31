31 июля 2019, 14:36Происшествия

Пензенец сфотографировал ДТП по пути в Золотаревку

Утром 31 июля в одном из пензенских пабликов социальной сети «Вконтакте» появилась информация об аварии.

ДТП произошло около Золотаревки, сообщил автор поста. На размещенном им фото видно, что машина слетела с дороги в траву и перевернулась. По снимку трудно определить ее марку. Также нет информации о пострадавших.

Официальных данных о происшествии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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