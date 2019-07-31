Пензенец сфотографировал ДТП по пути в Золотаревку

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31 июля 2019, 14:36Происшествия
Утром 31 июля в одном из пензенских пабликов социальной сети «Вконтакте» появилась информация об аварии.
ДТП произошло около Золотаревки, сообщил автор поста. На размещенном им фото видно, что машина слетела с дороги в траву и перевернулась. По снимку трудно определить ее марку. Также нет информации о пострадавших.
Официальных данных о происшествии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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