27 мая 2019, 12:03Спорт

Пензенец Сергей Андронов взял «бронзу» Чемпионата мира по хоккею

В Словакии состоялся матч за третье место Чемпионата мира по хоккею. За победу боролись сборные Чехии и России, в составе которой играл пензенец Сергей Андронов.

Сергей Андронов выступал в четвертом звене вместе с Ильей Ковальчуком. На чемпионате он забил одну шайбу в ворота сборной Чехии на стадии группового этапа. По итогам состязаний сборная России заняла третье место.

В пресс-службе областного минспорта отметили, что Сергей Андронов завоевал свой третий титул в хоккейной карьере. В 2018 году он стал Олимпийском чемпионом на играх в Пхенчхане, а в завершившемся сезоне в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 51

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/andronov_11_/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ