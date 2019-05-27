Пензенец Сергей Андронов взял «бронзу» Чемпионата мира по хоккею

В Словакии состоялся матч за третье место Чемпионата мира по хоккею. За победу боролись сборные Чехии и России, в составе которой играл пензенец Сергей Андронов.

Сергей Андронов выступал в четвертом звене вместе с Ильей Ковальчуком. На чемпионате он забил одну шайбу в ворота сборной Чехии на стадии группового этапа. По итогам состязаний сборная России заняла третье место.

В пресс-службе областного минспорта отметили, что Сергей Андронов завоевал свой третий титул в хоккейной карьере. В 2018 году он стал Олимпийском чемпионом на играх в Пхенчхане, а в завершившемся сезоне в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, пишет ИА «Пенза-Пресс».