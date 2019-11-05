05 ноября 2019, 14:36Криминал

Пензенец с утюгом и монтировкой напал на самарского бизнесмена - МВД

43-летнего жителя Пензы подозревают в разбойном нападении на самарского бизнесмена.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Самарской области, 20 октября в дом предпринимателя в селе Подстепки ворвался мужчина. Он избил бизнесмена монтировкой и, угрожая ему утюгом, похитил деньги, мобильный телефон, ноутбук и часы. После этого злоумышленник сел в машину потерпевшего и уехал.

Предприниматель обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что нападавший действовал не один, на улице его ждал сообщник из Тольятти, который ранее работал у бизнесмена.

Стражи порядка задержали двух мужчин, которые ранее не были судимы. Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/

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