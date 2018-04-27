Пензенец развлек пассажиров маршрутки блатными песнями под гитару. ВИДЕО

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27 апреля 2018, 10:01Общество
Утренняя поездка на работу выдалась необычной для пассажиров маршрутки №12: на протяжении всего пути их сопровождала живая музыка.
Об этом написала пользователь Мария в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
«Маршрутка №12. Дяденька поднял всем настроение с утра», - отметила девушка, приложив к посту видео.
Подписчики группы творчество мужчины оценили по достоинству.
«Хорошо поет, с колоритом. Аж на душе как-то потеплело», - признался пользователь Максим.
«Ребят, он талантлив, сейчас таких вообще нет», - отметила в комментариях Ирина.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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