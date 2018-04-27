Пензенец развлек пассажиров маршрутки блатными песнями под гитару. ВИДЕО

Утренняя поездка на работу выдалась необычной для пассажиров маршрутки №12: на протяжении всего пути их сопровождала живая музыка.

Об этом написала пользователь Мария в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«Маршрутка №12. Дяденька поднял всем настроение с утра», - отметила девушка, приложив к посту видео.

Подписчики группы творчество мужчины оценили по достоинству.

«Хорошо поет, с колоритом. Аж на душе как-то потеплело», - признался пользователь Максим.

«Ребят, он талантлив, сейчас таких вообще нет», - отметила в комментариях Ирина.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».