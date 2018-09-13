Пензенец разбудил притомившегося гостя и получил смертельный удар ножом

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13 сентября 2018, 14:36Криминал
В Пензе убили 51-летнего мужчину. По данному факту следственный отдел по Железнодорожному району возбудил уголовное дело.
Следствие установило, что 1 сентября 40-летний мужчина чинил машину знакомого своего друга. В течение дня к нему подошла соседка и попросила убраться у нее во дворе, за услугу она обещала заплатить. Мужчина прихватил двух приятелей и пошел к ней убирать мусор, в процессе компания выпивала.
Через какое-то время к ним присоединился сосед хозяйки дома, он пригласил мужчин к себе, там они продолжили пить. Когда двое из них ушли, оставшийся гость задремал. Хозяину это не понравилось, и он принялся его выгонять. В ответ на это мужчина схватил нож и вонзил его в собутыльника, после чего все-таки ушел, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Вечером в дом пришла сестра погибшего, она и обнаружила тело. Через несколько часов полицейские разыскали предполагаемого злоумышленника, мужчину заключили под стражу.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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