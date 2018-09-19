Пензенец разбудил гостя и получил смертельный удар ножом

На следственном эксперименте обвиняемый ничего не скрывал, а детально рассказал и показал, как наносил удары ножом. И даже как якобы пытался спасти жертву.

«Подошел, попробовал кровь остановить, но не получилось, он захрипел, я встал и ушел», - рассказал он.

Убийца скрылся с места происшествия. Но уже на следующий день на его след вышли полицейские. Узнав о происшествии, группа оперативников незамедлительно выехала к дому на улице Проходной.

«Сотрудники уголовного розыска провели подворный обход и выяснили, что недавно там были люди. Затем узнали по приметам мужчину, который последним вышел из жилища», - прокомментировал начальник отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Под эти приметы попал ранее судимый 38-летний житель Пензы. Он не стал отпираться и принял решение сотрудничать со следствием. Как оказалось, мужчина в день трагедии помогал женщине убираться во дворе. В какой-то момент к ним присоединился сосед, который впоследствии пригласил нового знакомого к себе домой распивать спиртное. Захмелев, гость задремал.

«Хозяин дома разбудил его и начал выгонять, при этом нецензурно выражаясь в его адрес. Обвиняемый разозлился, схватил со стула нож и нанес им не менее двух ударов в область груди потерпевшего, после чего сразу же скрылся с места происшествия. Тело мужчины было обнаружено в тот же день его сестрой», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Задержанного будут судить по статье «Убийство». Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.