Пензенец разбился при установке балки

В Пензе в Арбеково разбился 70-летний мужчина. Следователи проводят проверку.

По данным регионального СУ СКР, днем 10 июля мужчина по договоренности устанавливал кран-балку в одном из помещений на улице Строителей. Он сорвался и упал с высоты восьми метров. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет приняло решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».