Пензенец разбился при установке балки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 июля 2019, 15:06Происшествия
В Пензе в Арбеково разбился 70-летний мужчина. Следователи проводят проверку.
По данным регионального СУ СКР, днем 10 июля мужчина по договоренности устанавливал кран-балку в одном из помещений на улице Строителей. Он сорвался и упал с высоты восьми метров. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет приняло решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 июля 2019, 19:28Жителям Нечаевки помогут восстановить водоснабжение
11 июля 2019, 19:23В Пензенской области восстановят 14 объектов культуры
11 июля 2019, 19:09Из Лопаток спасли собаку с воспаленным горлом
11 июля 2019, 17:58На Западной поляне маршрутка прижала легковушку. ВИДЕО
11 июля 2019, 17:39В Пензе белого медведя приучают чистить зубы. ФОТО
11 июля 2019, 17:08Тащил по дороге. Колышлейца будут судить за расправу над полицейским
11 июля 2019, 16:38Пензенцам выставляли двойные счета за вывоз мусора
11 июля 2019, 16:07Пензенец рассказал об аварии на Севере