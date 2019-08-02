Пензенец рассказал об умирающих деревьях на ул. Долгова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что из-за дорожных работ в центре города гибнут деревья.

«На улице Долгова вдоль забора дрожжевого завода дорожники ремонтируют проезжую часть. Работы идут с начала июня и все никак не закончатся. Вдоль дороги растут деревья. Уже два месяца они страдают от того, что верхний слой грунта снят, а вместо него корневая система засыпана щебенкой и обломками старого асфальта. Деревья гибнут на глазах. Зеленых листочков остались единицы», - написал мужчина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».