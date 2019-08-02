Пензенец рассказал об умирающих деревьях на ул. Долгова

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02 августа 2019, 15:34Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что из-за дорожных работ в центре города гибнут деревья.
«На улице Долгова вдоль забора дрожжевого завода дорожники ремонтируют проезжую часть. Работы идут с начала июня и все никак не закончатся. Вдоль дороги растут деревья. Уже два месяца они страдают от того, что верхний слой грунта снят, а вместо него корневая система засыпана щебенкой и обломками старого асфальта. Деревья гибнут на глазах. Зеленых листочков остались единицы», - написал мужчина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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