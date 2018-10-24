Пензенцы рассказали об участии в конкурсе «Лидеры России»

24 октября последний день приема заявок на участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» (18+). Он проходит во второй раз, и в 2017 году из Пензенской области в полуфинал прошли шесть человек. Многие из них решили снова испытать себя.

Добравшись в 2017 году до полуфинала федерального конкурса «Лидеры России», Евгений Кучеренко отправил заявку на очередное участие. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей или год личных карьерных консультаций от ведущих топ-менеджеров страны и выдающихся государственных деятелей. Но сами участники определяют все это немного иначе.

«Победитель получает шанс попасть в социальный лифт, который позволяет получить дополнительные навыки. Главный плюс конкурса - это так называемый нетворкинг, то есть возможность выстроить новое окружение», - отметил он.

На станках в бизнес-инкубаторе «Яблочков» сейчас работают над театральным оборудованием из нержавеющей стали. Технология высокоточная, поэтому довольно редкая. По соседству другая компания-резидент делает эксклюзивные люстры из керамических бабочек. В сам процесс производства руководитель пензенских бизнес-инкубаторов Сергей Моргунов не вмешивается. Его задача - следить за исправностью каждого винтика системы, объединить всех под одной крышей. За четыре месяца работы с молодыми предпринимателями, инноваторами, чаще всего, претенденту на звание лидера, приходилось удивляться.

«Проработав четыре месяца на этой должности, в системе бизнес-инкубаторов, я убедился, что в Пензенской области очень развита IT-сфера. Много компания даже федерального уровня», - сказал он.

Впервые он участвовал в «Лидерах России» будучи безработным. И также дошел до полуфинала. Конкурсанты сначала проходят онлайн-тестирование, а затем показывают свои лидерские качества на очном этапе, в команде. Сергей мечтает, чтобы коллектив сам генерировал идеи, был энергичным и знал свои цели. Как признается, что подчиненных он призывает стать своими конкурентами и также участвовать в конкурсе «Лидеры России».

Заявки на участие принимаются на сайте проекта. Дистанционный отбор пройдет с ноября по декабрь 2018 года.