Пензенец рассказал об опасном дворе на ул. Чкалова

Житель Пензы беспокоится за безопасность детей, которые играют во дворе дома №15 по улице Чкалова. Мужчина рассказал об этом в Сети.

Фото мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что во дворе – открыт канализационный люк, растут бурьян и кусты, огромный овраг, детям негде играть.

«Очень опасно во дворе. Пожалуйста, примите меры, это просто невыносимо, страшно ребенка пускать одного играть возле дома», - написал автор поста.

Информационное агентство готовить официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».