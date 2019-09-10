Пензенец рассказал об опасном дворе на ул. Чкалова

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10 сентября 2019, 12:36Общество
Житель Пензы беспокоится за безопасность детей, которые играют во дворе дома №15 по улице Чкалова. Мужчина рассказал об этом в Сети.
Фото мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что во дворе – открыт канализационный люк, растут бурьян и кусты, огромный овраг, детям негде играть.
«Очень опасно во дворе. Пожалуйста, примите меры, это просто невыносимо, страшно ребенка пускать одного играть возле дома», - написал автор поста.
Информационное агентство готовить официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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