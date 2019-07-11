Пензенец рассказал об аварии на Севере

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11 июля 2019, 16:07Происшествия
В Пензе в микрорайоне Север днем 11 июля произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что машины столкнулись примерно в 12.35 на перекрестке улицы Аустрина.
Судя по фото, в ДТП попали две легковушки. Возможно, одна резко затормозила, а вторая взъехала в нее.
«Может образоваться пробка», - добавил автор поста.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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