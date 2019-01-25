Пензенец рассказал о жизни в блокадном Ленинграде

27 января 75 лет назад закончилась самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества - блокада Ленинграда. Освобождение города-героя отметили по всей стране, в том числе и в Пензе. Среди жителей области есть очевидцы тех трагических событий. Их осталось немного. Один их таких - герой репортажа.

Гостей доме Хнаевых всегда зовут за стол и предлагают угощения, а были времена, когда и самим угоститься было нечем. Что такое голод, Владимир Иванович знает как никто другой, ведь он родился в блокадном Ленинграде. Правде, о той жизни помнит только по рассказам матери. Ему было всего два года, когда фашисты взяли город в кольцо.

«Как сирена завоет, мать рассказывала, все бегут в бомбоубежище, в подвалы. И мать рассказывала, что мне на голову подушку накладывала, чтобы не оглушило», - вспоминает Владимир Хнаев.

Тот скудный паек, который выдавали блокадникам на сутки, забыть невозможно: 125 граммов хлеба и кружка горячей воды. Жизнь, конечно, изменилась после блокады, когда их с матерью эвакуировали в Пензенскую область, в родное село родителей - Невешкино, Белинского района. Однако и тогда наесться досыта не удавалось.

«Картофель, в основном, ну хлеб, все с лебедой месили, если курочки были, яйцо вот», - рассказал Владимир Хнаев.

Каждый год Владимир Иванович надевает свой пиджак с медалями жителя блокадного Ленинграда и идет на митинг в День воинской славы России - почтить память жертв войны. О тех временах Владимир Иванович вспоминает одновременно с грустью в сердце и с благодарностью - за то, что остался жив и встретил свою единственную и самую настоящую любовь, Анну Ивановну.

«Вместе в клуб ходили, зимой на посиделки в то время, вот мы так познакомились, дружили, дружили мы долго, наверное, с год! Ну и потом решили пожениться», - поделился воспоминаниями мужчина.

«Он уехал в Пензу, устроился на работу водителем, а потом приехал, поженились и я сюда переехала», - добавила его жена Анна Хнаева.

В прошлом году супруги отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Семья у них большая - двое детей, трое внуков. А теперь ждут правнуков. И это будет еще один повод собраться за большим праздничным столом.