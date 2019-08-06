Пензенец рассказал о яме на ул. Маршала Крылова

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06 августа 2019, 10:33Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на улице Маршала Крылова проваливается асфальт.
«Асфальт проваливается возле дома №13. Ремонта никакого не было. Просто кто-то засыпал яму землей. Она становится все больше. Наверное, заделают, когда машина провалится», - написал мужчина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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