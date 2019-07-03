Пензенец рассказал о сидящем посреди трассы мужчине

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о странном случае на трассе.

Ролик появился на видеохостинге YouTube. Автолюбитель пояснил, что мужчина сидел на проезжей части трассы Р-208 «Пенза-Тамбов» неподалеку от Сурских зорей.

«На этом участке обычно машины быстро ездят, его могут и не заметить», - добавил автор.

Что стало причиной такого поведения мужчины и как он там оказался - неизвестно. Информационное агентство «Пенза-Пресс» предупреждает, что такие действия опасны для жизни. Если вы стали свидетелем подобного случая, необходимо сразу обратиться в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».