03 июля 2019, 16:07Общество

Пензенец рассказал о сидящем посреди трассы мужчине

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о странном случае на трассе.

Ролик появился на видеохостинге YouTube. Автолюбитель пояснил, что мужчина сидел на проезжей части трассы Р-208 «Пенза-Тамбов» неподалеку от Сурских зорей.

«На этом участке обычно машины быстро ездят, его могут и не заметить», - добавил автор.

Что стало причиной такого поведения мужчины и как он там оказался - неизвестно. Информационное агентство «Пенза-Пресс» предупреждает, что такие действия опасны для жизни. Если вы стали свидетелем подобного случая, необходимо сразу обратиться в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=vkAhrci9f1Y

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