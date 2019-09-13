13 сентября 2019, 13:04Общество

Пензенец рассказал о разбитой дороге на ул. Зинукова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что дорога на улице Зинукова разбита.

Мужчина пояснил, что в 2017 году на этой дороге положили асфальт, но не до конца, проезжая часть так и остается разбитой. В дождь там образуются гигантские лужи. Помимо этого, на дороге, по словам пензенца, полностью отсутствует освещение.

«Про свет вообще молчу. От железнодорожного переезда и до дома №40 – темнота», - уточнил автор.

Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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