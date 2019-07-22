Пензенец рассказал о провалившемся асфальте на ул. Маршала Крылова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на улице Маршала Крылова проваливается асфальт.

По словам мужчины, яма образовалась возле дома № 13. Он подчеркнул, что выбоина становится с каждым днем все больше.

«В темное время суток яму не видно, страшно ходить. Скоро она так разрастется, что машины начнут проваливаться», - добавил горожанин.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».