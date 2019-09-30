Пензенец рассказал о провалившемся асфальте на проспекте Строителей

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на проспекте Строителей провалился асфальт.

Мужчина пояснил, что яма образовалась рядом со светофором возле остановки «Ул.Лядова». Он отметил, что участок дороги совсем недавно ремонтировали.

«Размер ямы начинает увеличиваться», - добавил автор.

«Пенза-Пресс» готовит запрос в мэрию, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.

Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в разделе на сайте информагентства «Жалобная книга». Все обращения «Пенза-Пресс» направляет в ведомства. Ответ должен прийти в течение семи дней со дня отправки официального запроса, пишет ИА «Пенза-Пресс».