Пензенец рассказал о потухших фонарях на улице Московской

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на улице Московской сгорели лампы в фонарных столбах.

«Необходимо заменить лампы в районе площади Ленина. Они постоянно перегорают, буквально неделя - и все. Кто-нибудь вообще за этим следит?» - написал мужчина, прикрепив в подтверждение своих слов фотографию потухших фонарных столбов.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».