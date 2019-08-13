Пензенец рассказал о потухших фонарях на улице Московской

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13 августа 2019, 12:03Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что на улице Московской сгорели лампы в фонарных столбах.
«Необходимо заменить лампы в районе площади Ленина. Они постоянно перегорают, буквально неделя - и все. Кто-нибудь вообще за этим следит?» - написал мужчина, прикрепив в подтверждение своих слов фотографию потухших фонарных столбов.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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