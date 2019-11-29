Пензенец рассказал о погоне инспекторов ДПС за пьяным водителем

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29 ноября 2019, 11:02Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о том, как сотрудники ГИБДД задерживали водителя в Пензе.
Автор поста уточняет, что все произошло около пяти часов утра в пятницу, 29 ноября. Он прикрепил к записи фотографию, на которой запечатлен автомобиль – скорее всего, ВАЗ-2110 – повисший на бордюре около автозаправочной станции на улице Революционной. Рядом стоит автомобиль инспекторов ДПС.
По словам очевидца, за пьяным водителем «десятки» устроили погоню.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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