Пензенец рассказал о погоне инспекторов ДПС за пьяным водителем

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о том, как сотрудники ГИБДД задерживали водителя в Пензе.

Автор поста уточняет, что все произошло около пяти часов утра в пятницу, 29 ноября. Он прикрепил к записи фотографию, на которой запечатлен автомобиль – скорее всего, ВАЗ-2110 – повисший на бордюре около автозаправочной станции на улице Революционной. Рядом стоит автомобиль инспекторов ДПС.

По словам очевидца, за пьяным водителем «десятки» устроили погоню.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».