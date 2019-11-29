Пензенец рассказал о первом в его карьере поединке по муай-тай в Таиланде

Пензенский кикбоксер Максим Зотов открывает новые горизонты. Он вернулся из Таиланда, где показал свое мастерство в тайском боксе. Поединок стал для него первым по правилам муай-тай. На то, чтобы подготовиться и перестроиться с одного вида спорта на другой, у пензенского спортсмена было лишь несколько дней, и он не подкачал.

Разминка, пробежка, движения на ринге, удары - это привычные элементы каждой тренировки Максима Зотова. Много лет он совершенствовал свои навыки в кикбоксинге, провел не один десяток поединков на профессиональном уровне и тренировал других спортсменов. Однако совсем недавно в его арсенале появились новые приемы, такие как удары локтями и коленями. Спортсмену пришлось их освоить в преддверии первого в карьере боя по муай-тай, который проходил на родине этого вида спорта в Таиланде.

«Если честно, никогда раньше по этим правилам не выступал. Было очень сложно перестроиться. Времени на подготовку практически не было - всего десять дней. Совершенно другие правила, другая манера ведения боя, иная динамика, моторика. Очень нервничали, было страшно, потому что пришлось использовать в поединке локти, никогда их не применял в бою», - рассказал он.

В новом виде спорта пришлось быстро осваиваться. В соперники пензенцу достался местный боец Жомтар Саморнканиота. Несмотря на это, на ринге Максим Зотов выглядел уверенно и в середине второго раунда нокаутировал тайца. Даже в 6500 километров от дома наш спортсмен не остался без поддержки: в зале за него болела супруга Светлана Тимкова.

«Сначала не переживала, потому что верю в мужа, но когда оказалось, что это совершенно другой вид спорта, уже не думала о победах и поражениях, только лишь бы не было травм. Это самое основное и главное. Я ему после боя сказала, что больше никогда не буду сидеть в зале и наблюдать за поединком. Но, естественно, куда мне деваться, я - его поддержка», - сказала она.

Сейчас Максим Зотов строит планы на дальнейшую карьеру профессионального бойца. В приоритете - кикбоксинг и «К-1», но он не исключает, что однажды вернется на ринг муай-тай.