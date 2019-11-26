Пензенец рассказал о несанкционированной свалке на Севере

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал, что рядом с развязкой трассы М-5 «Урал» на Севере устроили несанкционированный «мусорный полигон».

«В поле сливают фекалии ассенизаторские машины. Еще там - горы непригодных автомобильных шин, коммунальный мусор: сучья, листья в пакетах. Каждый день подвозятся остатки из мебельного предприятия и сжигаются. Это отходы переработки ДСП, клеевой основой которой являются составы с фенолформальдегидами! Опилки и пыль высыпаются на дорогу. Отходы горят каждый день! В июле два раза видел там пожарные расчеты (учитывая, что там я был в разные дни и хаотически), при соответствующем направлении ветра чувствуется «химический» запах продуктов горения в многоэтажных домах», - возмутился мужчина.

Информагентство готовит запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения ведомства направляют официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».