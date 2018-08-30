Пензенец рассказал о крупном ДТП на ул. Злобина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 августа 2018, 11:33Происшествия
В Сети появилась информация о массовом ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло утром 30 августа.
Как сообщил подписчик группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте», авария случилась примерно в 8.45 на улице Злобина рядом с МВД.
«На светофоре у пешеходного перехода у моста Дружбы «Калина» сильно ускорилась, чтобы успеть проехать на мигающий зеленый. В этот момент с улицы Касаткина выезжала «ГАЗель». «Калине» не хватило тормозного пути, и она врезалась правой стороной в задний правый угол «ГАЗели». От удара легковушку выкинуло на встречку, там она врезалась в остановившийся в правом ряду эвакуатор. «Калину» развернуло перпендикулярно движению, машина перегородила левую полосу. В это время в левом ряду не успел затормозить «КамАЗ», и он стукнул «Калину» в левый бок», - написал очевидец ДТП.
Мужчина отметил, что все удары были довольно сильные. Также, по его словам, в настоящее время перекрыты три полосы на данном участке дороги. Из-за этого улица Злобина «встала». Пензенец советует автомобилистам искать объездные пути.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
30 августа 2018, 15:37В Пензе стартовал новый набор в Яндекс.Лицей
30 августа 2018, 15:06Появилось видео с места массового ДТП на ул. Злобина
30 августа 2018, 14:36В Бессоновском районе произошла смертельная авария
30 августа 2018, 14:06В Пензе дело «Инвест-Гаранта» передали в ведомство Фомина
30 августа 2018, 14:03В Пензенской области два вора не оценили украденный из автомобиля парфюм
30 августа 2018, 13:36Пензенец попал в аварию в Рязанской области. ФОТО
30 августа 2018, 13:04На улице Володарского вспыхнула машина. ВИДЕО
30 августа 2018, 13:02Житель Наровчата не стал заявлять о грабеже из-за загруженности