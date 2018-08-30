Пензенец рассказал о крупном ДТП на ул. Злобина

Как сообщил подписчик группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте», авария случилась примерно в 8.45 на улице Злобина рядом с МВД.

«На светофоре у пешеходного перехода у моста Дружбы «Калина» сильно ускорилась, чтобы успеть проехать на мигающий зеленый. В этот момент с улицы Касаткина выезжала «ГАЗель». «Калине» не хватило тормозного пути, и она врезалась правой стороной в задний правый угол «ГАЗели». От удара легковушку выкинуло на встречку, там она врезалась в остановившийся в правом ряду эвакуатор. «Калину» развернуло перпендикулярно движению, машина перегородила левую полосу. В это время в левом ряду не успел затормозить «КамАЗ», и он стукнул «Калину» в левый бок», - написал очевидец ДТП.

Мужчина отметил, что все удары были довольно сильные. Также, по его словам, в настоящее время перекрыты три полосы на данном участке дороги. Из-за этого улица Злобина «встала». Пензенец советует автомобилистам искать объездные пути.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».