30 августа 2018, 11:33Происшествия

Пензенец рассказал о крупном ДТП на ул. Злобина

В Сети появилась информация о массовом ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло утром 30 августа.

Как сообщил подписчик группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте», авария случилась примерно в 8.45 на улице Злобина рядом с МВД.

«На светофоре у пешеходного перехода у моста Дружбы «Калина» сильно ускорилась, чтобы успеть проехать на мигающий зеленый. В этот момент с улицы Касаткина выезжала «ГАЗель». «Калине» не хватило тормозного пути, и она врезалась правой стороной в задний правый угол «ГАЗели». От удара легковушку выкинуло на встречку, там она врезалась в остановившийся в правом ряду эвакуатор. «Калину» развернуло перпендикулярно движению, машина перегородила левую полосу. В это время в левом ряду не успел затормозить «КамАЗ», и он стукнул «Калину» в левый бок», - написал очевидец ДТП.

Мужчина отметил, что все удары были довольно сильные. Также, по его словам, в настоящее время перекрыты три полосы на данном участке дороги. Из-за этого улица Злобина «встала». Пензенец советует автомобилистам искать объездные пути.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.030376%2C53.190703&z=17&from=1org_map&mode=search&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.029020%2C53.190353&panorama%5Bdirection%5D=16.169120%2C4.089637&panorama%5Bspan%5D=115.857344%2C80.000000&ol=biz&oid=1084937807

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