Пензенец рассказал, как разнообразить стол на майские праздники

Майские праздники - время отдыха на свежем воздухе, поездок на дачу и пикников у костра. Тем, кто уже насытился традиционным шашлыком и ищет, что же еще приготовить вкусного на мангале, поможет этот сюжет.

Лучшая альтернатива мясу - рыба. В этом уверен управляющий конно-спортивного клуба Михаил Шаронов. Он стал героем программы «В гостях на кухне» (16+) на телеканале «Экспресс».

«Мясо - это заезженное блюдо, и, так как у меня сфера деятельности связана с животными, немного отошел от него, поэтому остановился на рыбе, которая обитает в наших водоемах, например, судак», - рассказал он.

Его легко чистить, эта не костистая рыба, с нежным и нежирным мясом. Чтобы запечь его в фольге понадобится минимум продуктов: тушки судака, желательно покрупнее, лимон, он сделает рыбу еще нежнее и придаст блюду приятный аромат. Также нужна зелень, сливочное масло, соль и перец. Тушку, очищенную от чешуи и внутренностей, необходимо выложить на фольгу. Рыбу нафаршировать зеленью. Это может быть укроп, лук, петрушка - на любой вкус. Чем больше, тем лучше. Затем надо нарезать лимон полукольцами.

После этого готовится соус. Для этого понадобится: пачка сливочного масла, три столовой ложки соли и черный перец по вкусу. Ингредиенты необходимо перемешать до однородной массы, обмазать соусом рыбу и завернуть судака в фольгу. Рыбу можно запечь на решетке для мангала или прямо на углях. Готовится она около 40 минут. Готовое блюдо лучше сбрызнуть соком лимона. Приятного аппетита!