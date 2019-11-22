Пензенец расплатился с долгом в 400 тыс. рублей, но все равно попал к приставам

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22 ноября 2019, 14:03Общество
Житель Пензы расплатился с одним долгом ради трудоустройства, но на рабочем месте не задержался и накопил новую задолженность.
Жителя Пензы обязали отдавать четверть заработка на алименты ребенку. Мужчина был безработным и деньги на содержание сына переводил нерегулярно и не полностью. Со временем за ним вырос долг в 400 тысяч рублей.
В мае пензенцу предложили работу, но трудоустроить согласились только при условии отсутствия долгов. Мужчина занял деньги у родственников, выплатил алименты и приступил к выполнению трудовых обязанностей.
Надолго задержаться на этом месте не получилось, и в июне пензенец вновь перестал выплачивать алименты. Набежал новый долг – 60 тысяч.
Его взысканием занялись судебные приставы.
Чтобы подействовать на нарушителя, его привлекли к административной ответственности. Теперь он должен провести 100 часов на обязательных работах, уточнили в пресс-службе регионального УФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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