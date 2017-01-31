Пензенец раскрыл переодетых попрошаек в центре города

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01 февраля 2017, 10:28Общество
Житель Пензы раскрыл секрет попрошаек, записав видео и выложив его для широко доступа в Интернет.
На ролике видно, как бабушки, просящие милостыню в центре города, на ул. Бакунина, на самом деле оказались молодыми женщинами. Чтобы вызвать жалось и сострадание, они надевали старые плащи и пальто, плотно закутывали лицо платком так, что лица практически не видно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Мужчина подходил к таким старушкам и просил их показать свое лицо. В ответ на это откуда ни возьмись появлялись девушки, которые вели себя агрессивно и бросались с кулаками и нецензурной бранью на парня.
Переодевались псевдостарушки в одном из магазинов.
Пользователи Сети в комментариях к видео посоветовали в следующий раз обращаться в полицию.
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