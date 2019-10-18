Пензенец раскаялся в том, что стал виновником смертельного ДТП

В Пензе вынесли приговор водителю, по вине которого произошло смертельное ДТП. Мужчина находился за рулем пьяным.

Согласно материалам дела, авария произошла вечером 8 мая 2017 года. Пензенец выпил 300 граммов самогона и сель за руль. На пензенском участке трассы М-5 «Урал» на машине он начал обгонять Mitsubishi Pajero, но авто столкнулось с внедорожником и выехало на встречку, где на скорости врезалось в Renault Logan. При этом пьяный водитель даже не пытался затормозить, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В результате ДТП на месте погиб водитель последней иномарки, также травмы получили два его сына, которые находились в салоне автомобиля. Пострадал и виновник случившегося – почти месяц мужчина пролежал в коме. Когда очнулся, то совсем ничего не помнил.

В суде житель Пензы признал свою вину и раскаялся. Ему назначили четыре года лишения свободы условно и лишили права управления автомобилем на три года. Также в пользу потерпевших обязали выплатить 222854 руб. 92 коп. в качестве материального ущерба и 1,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу, пензенец не стал его обжаловать, пишет ИА «Пенза-Пресс».