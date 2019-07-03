Пензенец ради развлечения обчистил ларек с шаурмой

44-летний житель Пензы обчистил кассу, пока продавца не было на месте. Как признался сам подозреваемый, он сделал это ради развлечения.

За это мужчина может поплатиться свободой. Злоумышленник обокрал ларек с шаурмой. Причем сделал он это не преднамеренно: просто продавца не оказалось на месте.

«Подошел к окну, сначала хотел купить чего-нибудь поесть. Смотрю, никого нет. Лежат деньги. Тысячи две забрал и ушел», - сказал подозреваемый.

Преступник забрал все деньги. На счастье торговцев, выручка была небольшой - 2 тысячи 700 рублей. Украденное удалось быстро вернуть. Через несколько минут пропажу обнаружил брат продавца, которого попросили присмотреть за кассой. Он же задержал злоумышленника, пока тот не успел далеко уйти. В поимке помогла камера видеонаблюдения, которая сняла все, что происходило в ларьке.

«Он мне фото отправил, сказал, что, может, человек недалеко ушел, иди, говорит, ищи. Я дверь закрыл и сразу пошел и по дороге встретил его. Я его просто взял, сказал, что его ищут», - рассказал родственник продавца Асадуло Саидов.

Брату продавца удалось заманить преступника в ларек и задержать его до приезда сотрудников полиции. На допросе мужчина сразу признал свою вину.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище». Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензе Мария Трушникова.

Как выяснилось, мужчина уже был судим. Это будет учитываться при назначении наказания. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.