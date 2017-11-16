Пензенец пытался купить права у полицейского за 20 тыс руб

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16 ноября 2017, 11:06Общество
34-летнего жителя Пензенской области подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому.
По информации пресс-службы СУ СК России по Пензенской области, 14 ноября 34-летний мужчина в отделе МВД России по Башмаковскому району попытался передать взятку - 10 тысяч рублей начальнику ОГИБДД, а через полгода планировал передать еще 10 тысяч рублей.
Таким образом мужчина хотел получить разрешение на управление транспортом без прав на территории рабочего поселка Башмаково. Ранее суд лишил его прав за административное правонарушение.
Полицейский деньги не взял. Сейчас проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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