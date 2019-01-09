Пензенец прятался от росгвардейцев в кресле

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, один из жителей многоквартирного дома на улице Металлистов сделал замечание соседу, который выпивал в подъезде. В ответ дебошир несколько раз вонзил нож в мужчину и убежал домой.

Жена пострадавшего вызвала сотрудников Росгвардии, они обнаружили 31-летнего злоумышленника в его квартире, тот пытался спрятаться в кресле. Позже выяснилось, что он уже был в розыске по подозрению в совершенном ранее преступлении.

Раненого мужчину госпитализировали, а злоумышленника доставили в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».