Пензенец провалился в глубокую яму в районе автовокзала

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27 сентября 2018, 17:58Происшествия
Пензенские спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в огромную дыру, которую разрыли на дороге.
Инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Луначарского. Оперативный дежурный управления МВД позвонил спасателям в 19.20. Он сообщил, что мужчина упал в яму глубиной более трех метров прямо на бетонную плиту.
После падения пензенец получил различные травмы, ему требовалась медицинская помощь. Спасатели приехали на место происшествия и с помощью носилок подняли пострадавшего, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Мужчину на «скорой» доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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