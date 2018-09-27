Пензенец провалился в глубокую яму в районе автовокзала

Пензенские спасатели пришли на помощь мужчине, который упал в огромную дыру, которую разрыли на дороге.

Инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Луначарского. Оперативный дежурный управления МВД позвонил спасателям в 19.20. Он сообщил, что мужчина упал в яму глубиной более трех метров прямо на бетонную плиту.

После падения пензенец получил различные травмы, ему требовалась медицинская помощь. Спасатели приехали на место происшествия и с помощью носилок подняли пострадавшего, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Мужчину на «скорой» доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».