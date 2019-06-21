21 июня 2019, 13:36Общество

Пензенец просит восстановить ограждение на ул. Володарского

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой восстановить упавшие столбики ограждения на улице Володарского.

«Необходимо восстановить столбики ограждения в новой тротуарной плитке с восточной стороны дома №63 по ул. Володарского. В противном случае, там опять будет стоянка на тротуаре. Необходимо поторопиться, иначе их украдут», - написал мужчина, прикрепив фото.

Информагентство «Пенза-Пресс» направило в мэрию официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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