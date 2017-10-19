19 октября 2017, 13:05Общество Пензенец просит вернуть троллейбус №1 по выходным Жители ул. Северной по выходным не могут добраться до остальных районов Пензы. Об этом они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Жители домов, расположенных у конечной остановки троллейбуса № 1, в выходные дни полностью отрезаны от остальных частей города. Единственный общественный транспорт № 1 отменили по выходным», - пояснил пензенец.

Мужчина интересуется, как и на чем людям добираться до социально значимых учреждений и центра города, и просит возобновить работу общественного транспорта.

Запрос информагентство направило в городскую администрацию.

Стоит отметить, что в госзаказе на осуществление муниципальных перевозок работа троллейбуса №1 по субботам и воскресеньям действительно не предусмотрена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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