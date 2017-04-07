Пензенец просит установить светофор в Запрудном

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07 апреля 2017, 16:04Общество
В Запрудном после открытия МРЭО ГИБДД стало невозможно перейти дорогу. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал пензенец.
«На проспекте Строителей, у торгового центра «Весна» - очень оживленное движение, а с открытием МРЭО ГИБДД перейти проезжую часть стало еще сложнее», - пожаловался мужчина.
Горожанин просит рассмотреть возможность установки на этом участке светофоров, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Это не первое подобное обращение. Весной 2016 года пензячка просила отрегулировать движение транспорта на этом участке, так как там часто переходят дорогу дети. Однако тогда в мэрии ответили, что интенсивность движения не соответствует требованиям для установки светофора. Возможно, с открытием МРЭО ситуация изменилась.
Информагентство направило официальный запрос.
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