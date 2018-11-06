Пензенец просит установить светофор на ул. Антонова

Житель Пензы утверждает, что на улице Антонова есть пешеходный переход, который представляет опасность как для водителей, так и для прохожих. Мужчина просит установить там светофор.

Об этом он написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс». По словам мужчины, опасный переход расположен на улице Антонова около магазинов «Атак» и «Караван».

«Люди идут друг за другом в обе стороны, не считаясь с автомобильным транспортом, собирается пробка. В вечернее время вообще очень опасно как переходить, так и проезжать там. Огромная просьба отнестись к этому вопросу очень серьезно. Прошу установить там светофор», - написал пензенец.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».