Пензенец просит установить светофор на ул. Антонова

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06 ноября 2018, 15:34Общество
Житель Пензы утверждает, что на улице Антонова есть пешеходный переход, который представляет опасность как для водителей, так и для прохожих. Мужчина просит установить там светофор.
Об этом он написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс». По словам мужчины, опасный переход расположен на улице Антонова около магазинов «Атак» и «Караван».
«Люди идут друг за другом в обе стороны, не считаясь с автомобильным транспортом, собирается пробка. В вечернее время вообще очень опасно как переходить, так и проезжать там. Огромная просьба отнестись к этому вопросу очень серьезно. Прошу установить там светофор», - написал пензенец.
Информагентство направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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