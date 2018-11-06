06 ноября 2018, 15:34Общество

Пензенец просит установить светофор на ул. Антонова

Житель Пензы утверждает, что на улице Антонова есть пешеходный переход, который представляет опасность как для водителей, так и для прохожих. Мужчина просит установить там светофор.

Об этом он написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс». По словам мужчины, опасный переход расположен на улице Антонова около магазинов «Атак» и «Караван».

«Люди идут друг за другом в обе стороны, не считаясь с автомобильным транспортом, собирается пробка. В вечернее время вообще очень опасно как переходить, так и проезжать там. Огромная просьба отнестись к этому вопросу очень серьезно. Прошу установить там светофор», - написал пензенец.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.056747%2C53.183616&masstransit%5BstopId%5D=stop__9879266&mode=stop&panorama%5Bdirection%5D=72.696233%2C-6.205854&panorama%5Bpoint%5D=45.054809%2C53.183908&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C59.409018&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCX%2FZPXlYgkZAEWoX00z3mEpAEhIJCp5CrtSz2T8Ryy%2BDMSJRyD8iBAABAgQoCjAAOIfFiM2YlsiB4QFAMUgBVc3MzD5YAGoCcnVwAJ0BzczMPaABAKgBAA%3D%3D&sll=45.056747%2C53.183616&source=serp_navig&sspn=0.006169%2C0.002040&text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA&z=18

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