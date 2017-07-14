14 июля 2017, 14:31Общество Пензенец просит установить новую остановку на ул. Мира В Пензе мужчина пожаловался, что после ремонта дороги на улице Мира забыли про остановку.

«Проблема заключается в том, что при ремонте улицы Мира совершенно забыли про одноименную остановку. Сменили бордюры, отсыпали выбоины гравием и все. Рабочие уже давно переехали на другой участок, кривую некорректную разметку нанесли, а про остановку забыли?», - написал мужчина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

По этому обращению отправлен запрос в соответствующую инстанцию, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы