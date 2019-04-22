Пензенец просит убрать с проводов повисшую ветку

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» с просьбой убрать повисшую на проводах ветку, которая осталась после опиловки деревьев.

«На углу улицы Каракозова и улицы Луначарского на проводах висит сук, оставшийся после спила деревьев. При сильном порыве ветра он может упасть и приземлиться прямо кому-нибудь на голову. Прошу его убрать», - написал он.

Обращение редакция направила в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».