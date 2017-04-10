Пензенец просит убрать новую остановку у «Электроприбора»

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10 апреля 2017, 12:02Общество
Житель Пензы просит избавить город от некрасивых остановок.
«Очень непонятно, что происходит с остановками. Сначала их начали сносить, ничего не ставя взамен долгое время, а погода в марте не располагала к нахождению без крыши в ожидании транспорта. Потом стали ставить остановки. Если это стеклянные, то их уже все заклеили рекламой, выглядит не очень привлекательно. Но верх всего — это остановка возле АО «Электроприбор». Я такие видел только на трассе для дачников. Это ужас тихий! Такое позорище. Тогда на трогали бы старые. Для чего ставят эти железные полукруги?» - написал возмущенный горожанин в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, остановка у «Электроприбора» вызвала бурные споры пензенцев в конце недели. Одни называли ее «убожеством», другие говорили о ее долговечности.
ИА «Пенза-Пресс» направило запрос по поводу ситуации с остановками в соответствующие органы.
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