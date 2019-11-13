Пензенец просит сделать в городе столовые, как в СССР

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13 ноября 2019, 17:58Общество
Житель Пензы возмутился, что в областном центре, по его мнению, практически не осталось бюджетных столовых и пельменных. Об этом он написал в «Жалобной книге» информагентства.
«В городе исчезли столовые и пельменные, остались одни кафе и бары! Обычному трудяге или студенту горячее питание стало не по карману. Куда подевались в городе обычные бюджетные столовые, как в СССР. Можете посмеяться, но посмотрите статистику больных гастритом 30 лет назад и сейчас. Едим лапшу быстрого приготовления и шаурму, то, что по карману. Эту проблему надо как-то решать, а то потом гастроэнтерологов на всех не хватит!» - возмутился пензенец.
Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы они получат ответы ведомств, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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