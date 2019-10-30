Пензенец просил сделать пешеходный переход на ул. Белинского

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30 октября 2019, 17:13Политика
Пензенец предложил в «Жалобной книге» информагентства сделать пешеходный переход на улице Белинского.
«На улице Белинского между сквером им. Лермонтова и библиотекой им. Лермонтова прошу повесить знаки — пешеходный переход и нарисовать зебру. Машины там поворачивают с улицы Лермонтова на улицу Белинского, и не каждый водитель пропускает, а каждый пешеход, переходящий дорогу, невольно становится нарушителем», - рассказал мужчина.
Информагентство направит предложение пензенца в официальном запросе в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, жители области могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. По всем вопросам «Пенза-Пресс» направляет официальные обращения в ведомства.
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