Пензенец просит помочь ему спасти крошечных котят

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17 июня 2019, 15:04Общество
Житель Пензы спас от бродячих собак трех котят. Об этом он рассказал в Сети.
Фотографии пушистых малышей появились в группе соцсети «ВКонтакте». Парень рассказал, что нашел котят на дороге, принес к себе домой на передержку, пока для них не найдутся хозяева.
«Мой кот не принял малышей, он агрессивно настроен. Кто может взять хотя бы по одному на передержку?», - написал он.
Парень добавил, что может привезти котят в любое время и место в городе. Подробная информация – здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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