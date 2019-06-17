Пензенец просит помочь ему спасти крошечных котят

Житель Пензы спас от бродячих собак трех котят. Об этом он рассказал в Сети.

Фотографии пушистых малышей появились в группе соцсети «ВКонтакте». Парень рассказал, что нашел котят на дороге, принес к себе домой на передержку, пока для них не найдутся хозяева.

«Мой кот не принял малышей, он агрессивно настроен. Кто может взять хотя бы по одному на передержку?», - написал он.

Парень добавил, что может привезти котят в любое время и место в городе. Подробная информация – здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».