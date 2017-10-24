Пензенец просит починить разбитый тротуар в центре города

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24 октября 2017, 16:34Общество
В Пензе на остановке «Центральный рынок» разрушен тротуар.
Об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» сообщил горожанин. Мужчина просит отремонтировать дорогу и восстановить плитку.
«За остановочными павильонами у Центрального рынка, если идти к ЦУМу, разрушен тротуар из плитки. Кто должен заниматься его ремонтом?» - написал он.
В комментариях к жалобе другой пензенец сообщил, что плитка в таком состоянии находится уже на протяжении двух лет.
Информагентство направило по этому поводу официальный запрос в городскую администрацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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