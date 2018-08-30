Пензенец просит оборудовать кассу открытого бассейна терминалами

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30 августа 2018, 17:08Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства с просьбой расширить возможности оплаты посещения открытого бассейна в Ахунах.
По его словам, возможны платежи только наличными, но не всегда при себе есть необходимая сумма.
«Касса, где принимают платежи, - советская. Не принимают оплату по картам, только наличные. И рядом нет банкомата. Очень неудобно.
Как же так? Где та сама цифровая экономика, современные средства приема платежей? Прошу поставить в кассу устройство для оплаты бассейна пластиковыми картами», - написал он.
Редакция сделало официальный запрос в ответственное ведомство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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