Пензенец просит ликвидировать «блошиный рынок» в Арбеково

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23 ноября 2018, 16:07Общество
Житель Пензы недоволен, что в Арбеково каждые выходные организуют стихийный рынок, где продают товары с пола.
«Когда ликвидируют «блошиный рынок» на ул. Тернопольской?» - поинтересовался мужчина, написав об этом в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».
Другой горожанин возразил пензенцу. По его мнению, рынок никому не мешает.
«Вещами торгуют вдоль тротуара, пешеходам не мешают. А жильцы дома напротив: меньше смотрите по окнам в эти дни, отдыхайте спокойно, вам этот рынок нисколько не помеха. Пенсионеры тоже кушать хотят, квартплату платить», - написал он.
По факту законности организации «блошиного рынка» информагентство направило официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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