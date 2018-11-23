Пензенец просит ликвидировать «блошиный рынок» в Арбеково

Житель Пензы недоволен, что в Арбеково каждые выходные организуют стихийный рынок, где продают товары с пола.

«Когда ликвидируют «блошиный рынок» на ул. Тернопольской?» - поинтересовался мужчина, написав об этом в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

Другой горожанин возразил пензенцу. По его мнению, рынок никому не мешает.

«Вещами торгуют вдоль тротуара, пешеходам не мешают. А жильцы дома напротив: меньше смотрите по окнам в эти дни, отдыхайте спокойно, вам этот рынок нисколько не помеха. Пенсионеры тоже кушать хотят, квартплату платить», - написал он.

По факту законности организации «блошиного рынка» информагентство направило официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».