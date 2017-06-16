Пензенец продавал украденные товары на рынке

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18 июня 2017, 14:46Криминал
Директор крупного торгового центра в Пензе забил тревогу. В ходе инвентаризации он не досчитался ряда товаров. Сотрудники полиции выяснили, что их вынес из магазина 30-летний мужчина, который ранее уже неоднократно был судим за кражи.
Злоумышленник украл товары на сумму более трех тысяч рублей. Выяснилось также, что мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.
«Как было установлено в ходе инвентаризации похищенного имущества, среди товара были в основном продукты питания и бытовой химии, которые он продавал на одном из рынков города Пензы», - сообщил старший дознаватель отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.
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