Пензенец продал пяти фирмам несуществующие насосы на 625 тыс руб

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21 сентября 2018, 13:04Криминал
37-летнего жителя Пензенской области осудили за создание организации через подставное лицо и мошенничество с использованием своего служебного положения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в начале августа 2017 года мужчина собрал документы для регистрации фирмы. Организацией фиктивно управляло подставное лицо. Подав бумаги в районную инспекцию Федеральной налоговой службы, злоумышленник расписался в документах от чужого имени как учредитель и руководитель предприятия.
Компанию зарегистрировали, пензенец получил документы, сделал печать и открыл счета в банках, чтобы начать работу.
С 9 августа по 16 ноября мужчина от имени гендиректора фирмы заключил контракты на поставку насосов и комплектующих к ним, но свои обязательства не выполнил, из-за этого клиенты остались без денег и техники.
Всего мужчина причинил ущерб пяти организациям на сумму 625 861 рубль. Во время следствия пензенец частично вернул деньги. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года и штраф – 100 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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