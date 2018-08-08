Пензенец продает квартиру с бабушкой

Интернет-сообщество обсуждает объявление о продаже двушки недалеко от центра Пензы. Цена заманчивая - меньше миллиона рублей, но есть одно но: в квартире прописана 80-летняя пенсионерка.

«Как я буду продавать, у меня нет другого жилья. Лично покупала за два миллиона. Это за моей спиной сделано, я не в курсе», - рассказала жительница Пензы Валентина Комиссарова.

Недоумению владелицы квартиры нет предела. То, что жилье уже четыре года ей не принадлежит, 80-летняя пенсионерка или не знала, или забыла. В 2014-м ее сын продал жилплощадь, а новый владелец меньше чем через год заложил квартиру, чтобы получить кредит под проценты. Деньги мужчина возвращать не стал, и тогда финансовая организация решила освободить свою собственность от жильцов.

«Они подают в суд. Мне жалко бабушку, поэтому есть встречный иск, я буду ее представителем на процессе», - сказала старшая по улице Толстого, 1 Тамара Кашурова.

Суд встал на сторону Комиссаровой и запретил ее выселять из квартиры. Главный аргумент - предыдущая сделка была совершена без ее ведома, а значит, пункт об обязанности съезжать при новом собственнике попросту недействителен.

«Повезло, что договор купли-продажи был так составлен, иначе ее бы выписали по решению суда», - рассказала исполнительный директор агентства недвижимости «Атлас» Татьяна Матасова.

Российское законодательство допускает продажу квартиры с прописанным в ней человеком. Этим правом и воспользовался сегодняшний собственник жилья. Другое дело, как это выглядит с точки зрения не юрисдикции, а нравственности. Удивительная история стала популярной в интернете за считанные часы.

Как бы там ни было, интернет-ресурсы приняли и опубликовали объявление. В контактах - телефон некоего Дмитрия.



Пойдет ли кто-то из потенциальных покупателей на такое обременение, покажет время. Если да, то остается надеяться, что будущий сосед не усложнит, а упростит жизнь 80-летней пензячке, помогая ей в быту.