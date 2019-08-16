Пензенец призвал земляков бороться со свалкой на ул. Ульяновской

Мужчина поделился своим мнением в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Его возмутила свалка мусора в шумозащитной зеленой полосе, отделяющей жилые дома от трассы в районе улицы Ульяновской.

«Это лицо нашего города для проезжающих мимо по трассе машин и «отличный» вид для жителей многоквартирных домов. Ведь в свое время там была тропа здоровья, даже заасфальтированная! Я считаю, что с таким произволом нужно бороться!» - написал пензенец.

К своему посту он приложил фотографии с горами мусора и сухих веток.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию города в связи с данной ситуацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».