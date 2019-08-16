Пензенец призвал земляков бороться со свалкой на ул. Ульяновской

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16 августа 2019, 11:34Общество
Житель Пензы возмущен горами мусора вдоль трассы М5 в районе улицы Ульяновской.
Мужчина поделился своим мнением в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Его возмутила свалка мусора в шумозащитной зеленой полосе, отделяющей жилые дома от трассы в районе улицы Ульяновской.
«Это лицо нашего города для проезжающих мимо по трассе машин и «отличный» вид для жителей многоквартирных домов. Ведь в свое время там была тропа здоровья, даже заасфальтированная! Я считаю, что с таким произволом нужно бороться!» - написал пензенец.
К своему посту он приложил фотографии с горами мусора и сухих веток.
Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию города в связи с данной ситуацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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