16 августа 2019, 11:34Общество

Пензенец призвал земляков бороться со свалкой на ул. Ульяновской

Житель Пензы возмущен горами мусора вдоль трассы М5 в районе улицы Ульяновской.

Мужчина поделился своим мнением в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Его возмутила свалка мусора в шумозащитной зеленой полосе, отделяющей жилые дома от трассы в районе улицы Ульяновской.

«Это лицо нашего города для проезжающих мимо по трассе машин и «отличный» вид для жителей многоквартирных домов. Ведь в свое время там была тропа здоровья, даже заасфальтированная! Я считаю, что с таким произволом нужно бороться!» - написал пензенец.

К своему посту он приложил фотографии с горами мусора и сухих веток.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в администрацию города в связи с данной ситуацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншоты - https://vk.com/penza_live

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