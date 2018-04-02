Пензенец признался в краже электроинструмента

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 апреля 2018, 19:59Криминал
Пензенские полицейские задержали подозреваемого в хищении с дачного участка электроинструментов мужчину. С заявлением о пропаже имущества в дежурную часть обратилась пожилая женщина.
«Электроинструмент был похищен неизвестными лицами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 35-летний житель Пензы, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления», - прокомментировала старший следователь СО №1 СУ УМВД России по Пензе Екатерина Чеканова.
Мужчина свою вину признал и пояснил, что действительно проникал в дачное строение и присвоил инструменты. Их он к моменту задержания успел продать, а деньги потратить. Сознался подозреваемый и в нескольких других похожих преступлениях. Отправлять под стражу его до приговора суда не стали, ограничившись домашним арестом.
02 апреля 2018, 19:59Пензенец признался в краже электроинструмента
02 апреля 2018, 19:57В Пензе силовики выявили лучших в гиревом спорте
02 апреля 2018, 19:54В Пензенской области мужчину избили и ограбили
02 апреля 2018, 19:37Пензенцы борются с последствиями растаявшего снега
02 апреля 2018, 19:33Команда «Лагуна-УОР» одержала победу в первенстве России
02 апреля 2018, 19:29Пензенцев приглашают на фестиваль «Золотая провинция»
02 апреля 2018, 19:26Юный аккордеонист из Пензы отправится на Кубок мира в Литву
02 апреля 2018, 19:12Пензенский «Дизелист» - в шаге от выхода в финал НМХЛ