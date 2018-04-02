Пензенец признался в краже электроинструмента

Пензенские полицейские задержали подозреваемого в хищении с дачного участка электроинструментов мужчину. С заявлением о пропаже имущества в дежурную часть обратилась пожилая женщина.

«Электроинструмент был похищен неизвестными лицами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 35-летний житель Пензы, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления», - прокомментировала старший следователь СО №1 СУ УМВД России по Пензе Екатерина Чеканова.

Мужчина свою вину признал и пояснил, что действительно проникал в дачное строение и присвоил инструменты. Их он к моменту задержания успел продать, а деньги потратить. Сознался подозреваемый и в нескольких других похожих преступлениях. Отправлять под стражу его до приговора суда не стали, ограничившись домашним арестом.